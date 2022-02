Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Palms Hotel Kamala biedt kwaliteitsaccommodatie in de wijk romantiek, stranden, restaurants van Phuket en is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. Het stadscentrum is slechts weg en de luchthaven kan binnen enkele minuten worden bereikt. Dit moderne hotel ligt in de nabijheid van populaire stadsattracties zoals BS Collection, Boss Tailor, Tsunami Monument. De faciliteiten en diensten die door The Palms Hotel Kamala worden geboden, garanderen een plezierig verblijf voor gasten. Voor het comfort en gemak van de gasten biedt het hotel gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, keuken, post. 30 kamers verdeeld over verdiepingen zorgen voor een warm en aangenaam thuis weg van huis. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, oploskoffie, thee, gratis welkomstdrankje, spiegel aanwezig. De recreatieve faciliteiten van het hotel, zoals fitnesscentrum, zwembad (buiten), zwembad (voor kinderen), zijn ontworpen voor ontsnapping en ontspanning. Als u op zoek bent naar comfortabele en handige accommodatie in Phuket, maak dan van The Palms Hotel Kamala uw thuis weg van huis.

