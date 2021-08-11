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棕榈卡马拉 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
通过
239条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
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The Palms Hotel Kamala 在普吉岛浪漫、海滩、餐厅区提供优质住宿，是商务和休闲旅客的热门选择。距市中心仅咫尺之遥，几分钟内即可抵达机场。这家现代酒店比邻 BS Collection, 老板裁缝店, 海啸纪念碑等热门景点。卡马拉棕榈酒店提供的设施和服务确保为客人提供一个愉快的入住体验。为了客人的舒适和方便，酒店在所有客房提供免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、厨房、邮政服务。 30 间客房分布在楼层，提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，例如液晶/等离子电视、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品、镜子。酒店的康乐设施，包括健身中心、室外游泳池、游泳池（儿童），专为逃离和放松而设计。当您在普吉岛寻找舒适便利的住宿时，让卡马拉棕榈酒店成为您的家外之家。

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分数
4.5/5
优秀的
基于 1 审查
评分
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1
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🇵🇹Susana Contreiras Fairhead

评论于 11/08/2021
到达 26/07/2021
4.5 2-Bedroom Suite Pool Access (Room only)
正数     
  • Large and comfortable apartments
  • Very friendly service
  • Food available and delivered fast on request
  • 2 mi away from Kamala beach
  • restaurants and shops by doorstep
  • Quiet place with good swimming pools for children, low pool and deep pool seperate
  • Rooms cleaned daily with coffee and water including
负面的
  • Nothing
  • Wifi went down a couple of times but not for long

We loved our stay here, we were very well looked after by all staff. This hotel is in a great position close to the beach and many open restaurants and shops. We extended our stay and we highly recommend this aparthotel.

地址/地图

88/6, Moo 3, Kamala Beach Road, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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