Срисуксант Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Srisuksant Resort (SHA Plus +) расположен на берегу моря. Каждый из 115 номеров оснащен множеством удобств и современными удобствами. Удовлетворяя потребности как семей, так и пар, гости могут полюбоваться закатом за охлажденным напитком и отведать традиционные блюда тайской кухни в кафе отеля. В отеле есть бассейн, экскурсионное бюро и услуги врача. Курорт Srisuksant (SHA Plus +) расположен в 32 км от аэропорта и в нескольких минутах ходьбы от города Краби с его многочисленными ресторанами, магазинами и барами. В каждом номере есть собственная терраса с видом на сад или море, идеальное место, чтобы насладиться нетронутой природой Краби. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на Srisuksant Resort (SHA Plus +).

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Срисуксант Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Срисуксант Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.