Срисуксант Резорт - Krabi Sandbox Hotel

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Отель Srisuksant Resort (SHA Plus +) расположен на берегу моря. Каждый из 115 номеров оснащен множеством удобств и современными удобствами. Удовлетворяя потребности как семей, так и пар, гости могут полюбоваться закатом за охлажденным напитком и отведать традиционные блюда тайской кухни в кафе отеля. В отеле есть бассейн, экскурсионное бюро и услуги врача. Курорт Srisuksant (SHA Plus +) расположен в 32 км от аэропорта и в нескольких минутах ходьбы от города Краби с его многочисленными ресторанами, магазинами и барами. В каждом номере есть собственная терраса с видом на сад или море, идеальное место, чтобы насладиться нетронутой природой Краби. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на Srisuksant Resort (SHA Plus +).