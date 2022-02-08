KRABI TEST & GO

Срисуксант Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.7
оценка с
1314
Обновление February 8, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Отель Srisuksant Resort (SHA Plus +) расположен на берегу моря. Каждый из 115 номеров оснащен множеством удобств и современными удобствами. Удовлетворяя потребности как семей, так и пар, гости могут полюбоваться закатом за охлажденным напитком и отведать традиционные блюда тайской кухни в кафе отеля. В отеле есть бассейн, экскурсионное бюро и услуги врача. Курорт Srisuksant (SHA Plus +) расположен в 32 км от аэропорта и в нескольких минутах ходьбы от города Краби с его многочисленными ресторанами, магазинами и барами. В каждом номере есть собственная терраса с видом на сад или море, идеальное место, чтобы насладиться нетронутой природой Краби. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на Srisuksant Resort (SHA Plus +).

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Адрес / Карта

145 Moo 3, Nopparatthara Beach, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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