KRABI TEST & GO

Краби Аквамарин Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.9
оценка с
755
Обновление February 9, 2022
Krabi Aquamarine Resort - Image 0
Krabi Aquamarine Resort - Image 1
Krabi Aquamarine Resort - Image 2
Krabi Aquamarine Resort - Image 3
Krabi Aquamarine Resort - Image 4
Krabi Aquamarine Resort - Image 5
+14 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Краби Аквамарин Резорт в приоритетном порядке, и Краби Аквамарин Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Krabi Aquamarine Resort & Spa является идеальным местом для знакомства с городом Краби, в районе Ноппарат Тара. Отель находится в 1 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Также, в непосредственной близости находятся Ао Нанг, Галерея искусств Friend, Массажный уголок. Кроме того, в нескольких шагах от достопримечательности Aonang Landmark, Walking Street и ночных клубов Krabi Aquamarine Resort & Spa, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Удобства для отдыха в отеле, в том числе открытый бассейн, массажный кабинет, детский бассейн, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Независимо от цели вашего визита, Krabi Aquamarine Resort & Spa - отличный выбор для проживания в Краби.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Краби Аквамарин Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Краби Аквамарин Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

169 Moo 3, Ao Nang, Nopparat Thara, Krabi, Thailand, 81180

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Маленький курорт
8.1
рейтинг с
900 отзывы
Из ฿-1
Краби Ла Плайя Резорт
8
рейтинг с
1021 отзывы
Из ฿-1
Тайская деревня Чада
7.9
рейтинг с
691 отзывы
Из ฿-1
Отель Vacation Village Phra Nang Inn
7.9
рейтинг с
2864 отзывы
Из ฿-1
Краби Ча Да Резорт
7.5
рейтинг с
634 отзывы
Из ฿-1
Peace Laguna Resort 3 звезд
8.1
рейтинг с
3503 отзывы
Из ฿-1
Alisea Pool Villas
8.6
рейтинг с
180 отзывы
Из ฿-1
Виллы Scene Cliff View
9.1
рейтинг с
221 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU