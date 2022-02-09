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Krabi Aquamarine Resort & Spa является идеальным местом для знакомства с городом Краби, в районе Ноппарат Тара. Отель находится в 1 км от центра города и обеспечивает доступ к важным городским объектам. Также, в непосредственной близости находятся Ао Нанг, Галерея искусств Friend, Массажный уголок. Кроме того, в нескольких шагах от достопримечательности Aonang Landmark, Walking Street и ночных клубов Krabi Aquamarine Resort & Spa, отличный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Удобства для отдыха в отеле, в том числе открытый бассейн, массажный кабинет, детский бассейн, созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Независимо от цели вашего визита, Krabi Aquamarine Resort & Spa - отличный выбор для проживания в Краби.