Srisuksant Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Elk van de 115 kamers van het Srisuksant Resort (SHA Plus+) ligt aan het strand en is uitgerust met een schat aan voorzieningen en moderne gemakken. Om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel gezinnen als koppels, kunnen gasten genieten van de zonsondergang met een gekoeld drankje en genieten van traditionele Thaise gerechten in de eigen koffiebar. Tot de hotelfaciliteiten behoren een zwembad, een reisbureau en een doktersdienst. Het Srisuksant Resort (SHA Plus+) ligt op 32 kilometer van de luchthaven en op korte loopafstand van de stad Krabi en het overvloedige aanbod aan restaurants, winkels en bars. Elke kamer beschikt over een eigen terras met uitzicht op de tuin of de zee, een ideale plek om te genieten van de ongerepte natuur van Krabi. Als u op zoek bent naar een speciale en unieke ervaring, hoeft u niet verder te zoeken dan Srisuksant Resort (SHA Plus+).

