Resort Srisuksant - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Bénéficiant d'un emplacement en bord de mer, chacune des 115 chambres du Srisuksant Resort (SHA Plus +) est équipée d'une multitude d'équipements et de commodités modernes. Répondant aux besoins des familles et des couples, les clients peuvent profiter du coucher de soleil autour d'une boisson fraîche et se livrer à une cuisine thaïlandaise traditionnelle au café de l'hôtel. Les installations de l'hôtel comprennent une piscine, un bureau de voyage et un service médical. Le Srisuksant Resort (SHA Plus+) est situé à 32 kilomètres de l'aéroport et à quelques pas de la ville de Krabi et de ses nombreux restaurants, boutiques et bars. Chaque chambre dispose d'une terrasse privée avec vue sur le jardin ou la mer, un endroit idéal pour profiter de la nature intacte de Krabi. Si vous recherchez une expérience spéciale et unique, ne cherchez pas plus loin que Srisuksant Resort (SHA Plus+).

