ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ด้วยทำเลติดชายหาด ห้องพักจำนวน 115 ห้องที่ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท (SHA Plus+) พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งครอบครัวและคู่รัก แขกสามารถเพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ตกพร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ และดื่มด่ำกับอาหารไทยแบบดั้งเดิมที่ร้านกาแฟในสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ได้แก่ สระว่ายน้ำ โต๊ะบริการทัวร์ และบริการแพทย์ ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท (SHA Plus+) ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน 32 กิโลเมตร และเดินไม่ไกลจากตัวเมืองกระบี่และมีร้านอาหาร ร้านค้า และบาร์มากมาย แต่ละห้องมีระเบียงส่วนตัวพร้อมทิวทัศน์ของสวนหรือทะเล เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของกระบี่ หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร แล้วล่ะก็ ลองมาดู ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท (SHA Plus+) ได้เลย

