Сарикантанг Резорт и Спа - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Пудровый песок и прозрачная голубая вода всего в нескольких шагах от отеля, где бы вы ни находились. Отель расположен недалеко от Хаад Рин, в нескольких минутах от популярного места проведения вечеринки Full Moon Party на пляже. Проведите дни, загорая, отправляясь на дайвинг или получайте расслабляющий массаж. Экскурсионное бюро на территории отеля поможет организовать экскурсии как по суше, так и по морю. И, несмотря на удаленность от материка, во время пребывания здесь гости могут быть уверены, что будут иметь доступ ко всем современным удобствам. Апартаменты спроектированы так, чтобы лучше всего гармонировать с окружающей средой, и во всех номерах есть бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Доступные цены и непринужденная жизнь предлагаются в Sarikantang Resort & Spa.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX