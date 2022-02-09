Сарикантанг Резорт и Спа - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Пудровый песок и прозрачная голубая вода всего в нескольких шагах от отеля, где бы вы ни находились. Отель расположен недалеко от Хаад Рин, в нескольких минутах от популярного места проведения вечеринки Full Moon Party на пляже. Проведите дни, загорая, отправляясь на дайвинг или получайте расслабляющий массаж. Экскурсионное бюро на территории отеля поможет организовать экскурсии как по суше, так и по морю. И, несмотря на удаленность от материка, во время пребывания здесь гости могут быть уверены, что будут иметь доступ ко всем современным удобствам. Апартаменты спроектированы так, чтобы лучше всего гармонировать с окружающей средой, и во всех номерах есть бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Доступные цены и непринужденная жизнь предлагаются в Sarikantang Resort & Spa.