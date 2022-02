Sarikantang Resort & Spa - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Poederachtig zand en helderblauw water liggen op slechts een steenworp afstand, waar u ook bent in het resort. Gelegen in de buurt van Haad Rin, bent u op enkele minuten van de populaire Full Moon Party-locatie op het strand. Breng uw dagen door met bruin worden, een duik nemen of een ontspannende massage ondergaan. Er is een excursiebalie bij de accommodatie om u te helpen bij het regelen van excursies, zowel op het land als op zee. En ondanks de afstand tot het vasteland, kunnen gasten tijdens hun verblijf hier zeker van alle moderne gemakken zijn. De accommodatie is gebouwd om zo goed mogelijk op te gaan in de natuurlijke omgeving en alle kamers bieden gratis draadloze toegang. Betaalbare tarieven en ontspannen leven worden aangeboden in het Sarikantang Resort & Spa.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels