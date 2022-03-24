SAMUI (SHA+) TEST & GO

Little Paradise Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.5
оценка с
190
Обновление March 24, 2022
Little Paradise Resort - Image 0
Little Paradise Resort - Image 1
Little Paradise Resort - Image 2
Little Paradise Resort - Image 3
Little Paradise Resort - Image 4
Little Paradise Resort - Image 5
+14 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Little Paradise Resort, расположенный в Хаад Рин, Ко Панган, это популярный выбор среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Панган. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная, билетная касса, камера хранения. Зайдите в один из 5 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный телевизор, вешалка для одежды, зеркало, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), который есть в некоторых номерах. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая частный пляж, ванну с водой из горячих источников, открытый бассейн, спа, массаж. Little Paradise Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Панган.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Little Paradise Resort , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Little Paradise Resort
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

130/46 Moo6, (Haad Rin Nok), Baan Tai, Koh Phagnan, Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, 84280

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Лодж «Палита»
8.8
рейтинг с
553 отзывы
Из ฿-1
Varivana Resort Ко Панган
9.2
рейтинг с
103 отзывы
Из ฿-1
Роял Муанг Самуи Виллы
8.4
рейтинг с
673 отзывы
Из ฿-1
Анантара Расананда Ко Панган Виллы
9.2
рейтинг с
333 отзывы
Из ฿-1
Сантия Ко Панган Резорт & Спа
8.9
рейтинг с
1288 отзывы
Из ฿-1
Fair House Villas and Spa Самуи
8.3
рейтинг с
606 отзывы
Из ฿-1
Амарин Самуи Отель
7.6
рейтинг с
241 отзывы
Из ฿-1
Амари Самуи
8.6
рейтинг с
1152 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU