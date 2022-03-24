Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Little Paradise Resort, расположенный в Хаад Рин, Ко Панган, это популярный выбор среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Панган. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная, билетная касса, камера хранения. Зайдите в один из 5 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный телевизор, вешалка для одежды, зеркало, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), который есть в некоторых номерах. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая частный пляж, ванну с водой из горячих источников, открытый бассейн, спа, массаж. Little Paradise Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Панган.
130/46 Moo6, (Haad Rin Nok), Baan Tai, Koh Phagnan, Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, 84280