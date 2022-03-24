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Little Paradise Resort, расположенный в Хаад Рин, Ко Панган, это популярный выбор среди путешественников. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Панган. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная, билетная касса, камера хранения. Зайдите в один из 5 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный телевизор, вешалка для одежды, зеркало, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), который есть в некоторых номерах. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая частный пляж, ванну с водой из горячих источников, открытый бассейн, спа, массаж. Little Paradise Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Панган.