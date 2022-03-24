Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот высококлассный курорт на одном из самых чистых пляжей Ко Пангана заставит вас почувствовать себя королевской семьей. Курортный спа-отель Santhiya Koh Phangan расположен недалеко от пляжа Тонг Най Пан и имеет частный доступ к уединенной части пляжа, предназначенный исключительно для гостей курорта. Уединенное расположение курорта делает его чрезвычайно желанным для роскошного романтического отдыха. После 30-минутной поездки на собственном скоростном катере курорта от Самуи вас встретит команда преданных своему делу сотрудников, предлагающих освежающие приветственные напитки. Потрясающие виллы из тикового дерева в тайском стиле имеют потрясающий вид на море и бассейны на берегу моря. Все номера расположены на потрясающем склоне холма, и мы предоставляем круглосуточное обслуживание деревянных автомобилей, которые доступны по запросу для всех гостей курорта.