SAMUI (SHA+) TEST & GO

Сантия Ко Панган Резорт & Спа - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.9
оценка с
1288
Обновление March 24, 2022
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Этот высококлассный курорт на одном из самых чистых пляжей Ко Пангана заставит вас почувствовать себя королевской семьей. Курортный спа-отель Santhiya Koh Phangan расположен недалеко от пляжа Тонг Най Пан и имеет частный доступ к уединенной части пляжа, предназначенный исключительно для гостей курорта. Уединенное расположение курорта делает его чрезвычайно желанным для роскошного романтического отдыха. После 30-минутной поездки на собственном скоростном катере курорта от Самуи вас встретит команда преданных своему делу сотрудников, предлагающих освежающие приветственные напитки. Потрясающие виллы из тикового дерева в тайском стиле имеют потрясающий вид на море и бассейны на берегу моря. Все номера расположены на потрясающем склоне холма, и мы предоставляем круглосуточное обслуживание деревянных автомобилей, которые доступны по запросу для всех гостей курорта.

Удобства / Особенности

  • Santhiya's Transfer, 2 Swimming Pools, Mahkok Shop, Wooden car service, Fitness Center and Spa.
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Адрес / Карта

22/7 Moo 5, Bantai, Thong Nai Pan Noi, Koh Phangan, Thailand, 84280

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