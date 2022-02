ศะรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

หาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใสอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในรีสอร์ท ตั้งอยู่ใกล้หาดริ้น คุณอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ยอดนิยมบนชายหาดเพียงไม่กี่นาที ใช้เวลาทั้งวันของคุณในการอาบแดด ไปดำน้ำ หรือรับบริการนวดผ่อนคลาย มีโต๊ะบริการทัวร์ในสถานที่เพื่อช่วยจัดทริปท่องเที่ยวทั้งบนบกและในทะเล และแม้จะอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ แต่แขกสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดได้ในระหว่างการเข้าพักที่นี่ ที่พักสร้างขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากที่สุด และห้องพักทุกห้องมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี ราคาประหยัดและการใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ มีให้บริการที่ศะรีกันตังรีสอร์ทแอนด์สปา

