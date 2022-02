Resort & Spa Sarikantang - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le sable poudreux et l'eau bleu clair ne sont qu'à quelques pas, peu importe où vous vous trouvez dans le complexe. Situé près de Haad Rin, vous êtes à quelques minutes du lieu populaire de la Full Moon Party sur la plage. Passez vos journées à bronzer, à plonger ou à vous faire masser. Un bureau d'excursions est disponible sur place pour vous aider à organiser des excursions à la fois sur terre et en mer. Et malgré la distance du continent, les clients peuvent être sûrs d'avoir accès à toutes les commodités modernes pendant leur séjour ici. L'hébergement est construit pour se fondre au mieux dans l'environnement naturel, et toutes les chambres offrent un accès sans fil gratuit. Des tarifs abordables et une vie décontractée sont proposés au Sarikantang Resort & Spa.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX