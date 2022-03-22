Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Palita Lodge - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пангана и его окрестностей. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Пляж Хаад Рин, Арена Хаад Рин, Phangan Divers. В Palita Lodge безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. Зайдите в один из 40 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, который может быть нашел в некоторых комнатах. Удобства для отдыха в отеле, в том числе открытый бассейн, настольный теннис и водные виды спорта (немоторизованные), созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Palita Lodge идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Панган.