SAMUI (SHA+) TEST & GO

Лодж «Палита» - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.8
оценка с
553
Обновление March 22, 2022
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Palita Lodge - это идеальный выбор для путешественников, желающих погрузиться в атмосферу Пангана и его окрестностей. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Пляж Хаад Рин, Арена Хаад Рин, Phangan Divers. В Palita Lodge безупречный сервис и превосходные удобства сделают пребывание здесь незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. Зайдите в один из 40 уютных номеров и избавьтесь от стрессов дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, который может быть нашел в некоторых комнатах. Удобства для отдыха в отеле, в том числе открытый бассейн, настольный теннис и водные виды спорта (немоторизованные), созданы для того, чтобы уединиться и расслабиться. Palita Lodge идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Панган.

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Адрес / Карта

119 Moo 6, Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, 84280

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