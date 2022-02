サリカンタンリゾート＆スパ - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

リゾート内のどこにいても、粉状の砂と澄んだ青い水がすぐそばにあります。ハードリンの近くに位置し、ビーチで人気のフルムーンパーティー会場から数分です。日焼けをしたり、ダイビングに出かけたり、リラックスできるマッサージを受けたりして、一日を過ごしましょう。敷地内にツアーデスクがあり、陸上と海の両方で小旅行を手配できます。そして、本土からの距離にもかかわらず、ゲストはここに滞在している間、すべてのモダンな便利さにアクセスすることができます。宿泊施設は自然環境に最もよく溶け込むように構築されており、全室に無料の無線アクセスが備わっています。サリカンタンリゾート&スパでは、手頃な料金とのんびりとした生活をお楽しみいただけます。

