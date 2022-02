Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Амарин Самуи Отель в приоритетном порядке, и Амарин Самуи Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Full refund with at least 5 days notification prior to arrival date.

Отель Amarin Samui - это то место, куда вы действительно будете чувствовать себя хорошо после того, как вернетесь домой. Это потому, что в отеле Amarin Samui используются технологии для защиты окружающей среды и энергосбережения. Что касается впечатлений от проживания в отеле Amarin Samui, то он находится немного в стороне от ночной жизни Чавенга, но доступны услуги трансфера, а пляж Мэнам и единственное на острове поле для гольфа находятся буквально в нескольких минутах ходьбы. Стандартные функции в 46 номерах включают Wi-Fi доступ в Интернет и DVD / VCD-плееры. Забронировать номер в отеле Amarin Samui Hotel очень просто, используя нашу безопасную онлайн-форму. Просто введите свои даты и нажмите.

Удобства / Особенности Hotel Features

* Lobby

* Restaurant

* Roof top swimming pool

* Laundry service

* Bar

* Fitness

Room Amenities

* Essential toiletries, bath gel, shampoo, conditioners, cotton wools, soap

* Premium linen - incl. 500 thread count bed sheets, duvet and extra pillows

* Towels - body, hand, facial

* Air condition - individually controlled (regularly serviced, cleaned and sanitized)

* USB ports built-in so you can charge your mobile phones with no adaptor needed

* Working table

* 2 complimentary bottles of drinking water replenished daily

* Tea and coffee making facilities (supplies of tea bags, coffees replenished daily)

* Smart TV

* High speed fibre optic internet on wifi connectivity both in-room and public area

Optional Services

* Scooter rental (for your own leisure of going around and explore koh samui)

* Tour programmes - book some great activities, incl. nearby islands

