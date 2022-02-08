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Отель Amarin Samui - это то место, куда вы действительно будете чувствовать себя хорошо после того, как вернетесь домой. Это потому, что в отеле Amarin Samui используются технологии для защиты окружающей среды и энергосбережения. Что касается впечатлений от проживания в отеле Amarin Samui, то он находится немного в стороне от ночной жизни Чавенга, но доступны услуги трансфера, а пляж Мэнам и единственное на острове поле для гольфа находятся буквально в нескольких минутах ходьбы. Стандартные функции в 46 номерах включают Wi-Fi доступ в Интернет и DVD / VCD-плееры. Забронировать номер в отеле Amarin Samui Hotel очень просто, используя нашу безопасную онлайн-форму. Просто введите свои даты и нажмите.