Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Varivana Resort Ко Панган в приоритетном порядке, и Varivana Resort Ко Панган будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный на Ко Панган, Varivana Resort Koh Phangan является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Varivana Resort Koh Phangan безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой пейзажного бассейна на крыше, спа-салона, велосипеда, осмотра достопримечательностей, ресторана и бара на крыше. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в Varivana Resort Koh Phangan.

Удобства / Особенности В номере есть роскошная кровать размера «king-size» с пружинным карманом, туалетно-косметические принадлежности Eco Pure от ELOURA Australia, 40-дюймовый смарт-телевизор и просторный собственный балкон. Предоставляется бесплатный трансфер в обе стороны от пирса Тонг Сала до курорта Варивана.

