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Varivana Resort Ко Панган - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
9.2
оценка с
103
Обновление February 10, 2022
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Удобно расположенный на Ко Панган, Varivana Resort Koh Phangan является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Varivana Resort Koh Phangan безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, почтовые услуги. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой пейзажного бассейна на крыше, спа-салона, велосипеда, осмотра достопримечательностей, ресторана и бара на крыше. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в Varivana Resort Koh Phangan.

Удобства / Особенности

  • В номере есть роскошная кровать размера «king-size» с пружинным карманом, туалетно-косметические принадлежности Eco Pure от ELOURA Australia, 40-дюймовый смарт-телевизор и просторный собственный балкон. Предоставляется бесплатный трансфер в обе стороны от пирса Тонг Сала до курорта Варивана.
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Адрес / Карта

79 Moo 4, Wok Tum, Koh Phangan, Thailand, 84280

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