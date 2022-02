Sarikantang Resort & Spa - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pulverisierter Sand und klares blaues Wasser sind nur wenige Schritte entfernt, egal wo Sie sich im Resort befinden. In der Nähe von Haad Rin gelegen, sind Sie nur wenige Minuten vom beliebten Veranstaltungsort Full Moon Party am Strand entfernt. Verbringen Sie Ihre Tage damit, sich zu bräunen, zu tauchen oder sich eine entspannende Massage zu gönnen. Ein Tourenschalter vor Ort hilft Ihnen bei der Organisation von Ausflügen zu Land und zu Wasser. Und trotz der Entfernung vom Festland können die Gäste während ihres Aufenthaltes sicher sein, Zugang zu allen modernen Annehmlichkeiten zu haben. Die Unterkünfte sind so konstruiert, dass sie sich am besten in die natürliche Umgebung einfügen, und alle Zimmer bieten kostenlosen WLAN-Zugang. Das Sarikantang Resort & Spa bietet erschwingliche Preise und entspanntes Wohnen.

