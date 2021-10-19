PHUKET TEST & GO

Fair House Villas and Spa Самуи - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.3
оценка с
606
Обновление February 8, 2022
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3 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Fair House Villas and Spa Самуи в приоритетном порядке, и Fair House Villas and Spa Самуи будет получать оплату напрямую от вас.

Комплекс Fair House Villas and Spa Samui с сертификатами SHA и SHA + расположен в уединении среди кокосовых рощ на пляже Маенам. Это идеальное место для проведения особенного отпуска и наслаждения райской красотой. В пышных тропических садах и кокосовых плантациях вы найдете воздушные и просторные бунгало в южно-тайском стиле, которые были тщательно построены, чтобы гармонировать с окружающей природой. Отсюда гости могут легко добраться до Рыбацкой деревни и скоростного парома Ломпрая. Любители гольфа могут за 30 минут дойти до гольф-курорта Santiburi. Невероятные виды можно увидеть из ресторана и бассейна отеля, а также с собственного частного пляжа отеля. Во время вашего пребывания насладитесь спа-процедурами, массажными процедурами и принадлежностями для барбекю. Передвигаться можно с легкостью благодаря аренде автомобилей и услугам трансфера. На круглосуточной стойке регистрации можно организовать туры. Бизнес-центр и помещения для совещаний можно использовать для проведения частных или корпоративных мероприятий.

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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
2
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇲🇾Victor Lim

Проверено на 19/10/2021
Прибыл 28/09/2021
5.0 Garden Villa
Положительные     
  • the staff are all helpful and pleasant
  • the food is good
  • Location

The resort was great. The facilities were all working and good. I was well taken care off when I stayed in Fairhouse. I had a good time spending the first few days of my quarantine at this hotel.

🇺🇸michael harmon

Проверено на 19/09/2021
Прибыл 04/09/2021
4.2 Beach Front Pool Villa
Положительные     
  • staff
Отрицательные
  • food

better food choice,,,,the place was to overpriced .......... did have a great view ....... front deck was a great help

🇩🇰Allan christensen

Проверено на 13/08/2021
Прибыл 05/08/2021
4.4 Garden Villa
Положительные     
  • A great way to visit Thailand without spending two weeks in a hotel room
Отрицательные
  • It takes a lot of work to get the COE to visit Thailand

I was spending one week at the Fairhouse Vikkas and Spa as my SHA++ hotel on Koh Samui. Despite I had to spend one week in the resort it went fairly quick. Nice beach, nice pool and super nice staff in the restaurant. I can recommend to stay there

Адрес / Карта

39 Moo 1 Tambol Maenam, Mae Nam, Koh Samui, Thailand, 84330

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