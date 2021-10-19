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Комплекс Fair House Villas and Spa Samui с сертификатами SHA и SHA + расположен в уединении среди кокосовых рощ на пляже Маенам. Это идеальное место для проведения особенного отпуска и наслаждения райской красотой. В пышных тропических садах и кокосовых плантациях вы найдете воздушные и просторные бунгало в южно-тайском стиле, которые были тщательно построены, чтобы гармонировать с окружающей природой. Отсюда гости могут легко добраться до Рыбацкой деревни и скоростного парома Ломпрая. Любители гольфа могут за 30 минут дойти до гольф-курорта Santiburi. Невероятные виды можно увидеть из ресторана и бассейна отеля, а также с собственного частного пляжа отеля. Во время вашего пребывания насладитесь спа-процедурами, массажными процедурами и принадлежностями для барбекю. Передвигаться можно с легкостью благодаря аренде автомобилей и услугам трансфера. На круглосуточной стойке регистрации можно организовать туры. Бизнес-центр и помещения для совещаний можно использовать для проведения частных или корпоративных мероприятий.