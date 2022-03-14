Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

5-звездочный курортный отель SALA Phuket Mai Khao Beach, спрятанный в уединенном уголке пляжа Май-Кхао на Пхукете, предлагает своим гостям оптимальное уединение. Его идиллическое расположение вдали от оживленных улиц Патонга и шумных пляжей делает его отличным местом для роскошного и спокойного отдыха. Почти все уникальные номера, люксы и виллы с бассейном в китайско-португальском стиле имеют собственный небольшой бассейн, не говоря уже о трех бассейнах на территории курорта. Ресторан на крыше SALA предлагает уникальные блюда с прекрасным видом на пляж. Деловым путешественникам предоставляется Wi-Fi на всей территории курорта. Чтобы забронировать номер в SALA Phuket Mai Khao Beach Resort, воспользуйтесь нашей формой безопасного онлайн-бронирования.