Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットのマイカオビーチの人里離れた一角にひっそりと佇むSALAプーケットマイカオビーチリゾートは、5つ星の宿泊施設でお客様に最適なプライバシーを提供します。パトンのにぎやかな通りや騒々しいビーチの混雑から離れたのどかな環境は、贅沢な休暇や静かな休暇に最適な場所です。中葡建築様式のユニークな客室、スイート、プールヴィラのほぼすべてに、リゾートの敷地内にある3つのスイミングプールは言うまでもなく、プライベートプランジプールがあります。 SALA屋上レストランでは、ビーチフロントの素晴らしい景色を眺めながらユニークなダイニング体験を楽しめます。ビジネス旅行者は、リゾート全域でWi-Fiを利用できます。 SALAプーケットマイカオビーチリゾートのご予約は、安全なオンライン予約フォームをご利用ください。