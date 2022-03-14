Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Non Refundable
プーケットのマイカオビーチの人里離れた一角にひっそりと佇むSALAプーケットマイカオビーチリゾートは、5つ星の宿泊施設でお客様に最適なプライバシーを提供します。パトンのにぎやかな通りや騒々しいビーチの混雑から離れたのどかな環境は、贅沢な休暇や静かな休暇に最適な場所です。中葡建築様式のユニークな客室、スイート、プールヴィラのほぼすべてに、リゾートの敷地内にある3つのスイミングプールは言うまでもなく、プライベートプランジプールがあります。 SALA屋上レストランでは、ビーチフロントの素晴らしい景色を眺めながらユニークなダイニング体験を楽しめます。ビジネス旅行者は、リゾート全域でWi-Fiを利用できます。 SALAプーケットマイカオビーチリゾートのご予約は、安全なオンライン予約フォームをご利用ください。