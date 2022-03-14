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SALAプーケットマイカオビーチリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7

2032レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
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プーケットのマイカオビーチの人里離れた一角にひっそりと佇むSALAプーケットマイカオビーチリゾートは、5つ星の宿泊施設でお客様に最適なプライバシーを提供します。パトンのにぎやかな通りや騒々しいビーチの混雑から離れたのどかな環境は、贅沢な休暇や静かな休暇に最適な場所です。中葡建築様式のユニークな客室、スイート、プールヴィラのほぼすべてに、リゾートの敷地内にある3つのスイミングプールは言うまでもなく、プライベートプランジプールがあります。 SALA屋上レストランでは、ビーチフロントの素晴らしい景色を眺めながらユニークなダイニング体験を楽しめます。ビジネス旅行者は、リゾート全域でWi-Fiを利用できます。 SALAプーケットマイカオビーチリゾートのご予約は、安全なオンライン予約フォームをご利用ください。

アメニティ/機能

  • Daily breakfast in the SALA Restaurant
  • Complimentary wireless internet throughout the resort
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住所/地図

333 Moo 3, Thalang District, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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