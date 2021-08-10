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Anantara Mai Khao Phuket Villas is no longer operating as an SANDBOX .



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Каждая из 83 вилл с частным бассейном, окруженная роскошной гаванью, порадует вас. Виллы Anantara Mai Khao Phuket расположены на пляже Май-Кхао, самом длинном на острове, всего в 15 минутах езды от аэропорта. Размещение в отдельно стоящих виллах, идеально подходящих для семейного отдыха или романтического отдыха. Просыпайтесь под великолепным восходом солнца, ныряйте в Андаманском море, занимайтесь йогой, попробуйте настоящую тайскую кухню и завершите день потрясающим закатом. Полежите на пляже или арендуйте роскошную яхту, чтобы расслабиться, от самого простого до самого экстравагантного. О гостях обязательно позаботятся на виллах Anantara Mai Khao Phuket Villas, на роскошном отдыхе, где каждое ваше желание будет исполнено.