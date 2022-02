Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Анантара Май Кхао Пхукет Виллы в приоритетном порядке, и Анантара Май Кхао Пхукет Виллы будет получать оплату напрямую от вас.

Anantara Mai Khao Phuket Villas is no longer operating as an SANDBOX .



Каждая из 83 вилл с частным бассейном, окруженная роскошной гаванью, порадует вас. Виллы Anantara Mai Khao Phuket расположены на пляже Май-Кхао, самом длинном на острове, всего в 15 минутах езды от аэропорта. Размещение в отдельно стоящих виллах, идеально подходящих для семейного отдыха или романтического отдыха. Просыпайтесь под великолепным восходом солнца, ныряйте в Андаманском море, занимайтесь йогой, попробуйте настоящую тайскую кухню и завершите день потрясающим закатом. Полежите на пляже или арендуйте роскошную яхту, чтобы расслабиться, от самого простого до самого экстравагантного. О гостях обязательно позаботятся на виллах Anantara Mai Khao Phuket Villas, на роскошном отдыхе, где каждое ваше желание будет исполнено.

Удобства / Особенности Частный бассейн

Открытая терраса с шезлонгами и зонтиками

Гостиная на свежем воздухе Sala

Кушетка в спальне

Work desk

Wi-Fi доступ в Интернет

Международное спутниковое телевидение / аудиосистема Bose

Сейф в номере

Коврик для йоги

Bathrobes, slippers and hair dryer

Бар на вилле, винный погреб, кофемашина Nespresso и принадлежности для чая.

Индивидуальный кондиционер с потолочными вентиляторами

