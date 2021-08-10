Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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Anantara Mai Khao Phuket Villas is no longer operating as an SANDBOX.
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Каждая из 83 вилл с частным бассейном, окруженная роскошной гаванью, порадует вас. Виллы Anantara Mai Khao Phuket расположены на пляже Май-Кхао, самом длинном на острове, всего в 15 минутах езды от аэропорта. Размещение в отдельно стоящих виллах, идеально подходящих для семейного отдыха или романтического отдыха. Просыпайтесь под великолепным восходом солнца, ныряйте в Андаманском море, занимайтесь йогой, попробуйте настоящую тайскую кухню и завершите день потрясающим закатом. Полежите на пляже или арендуйте роскошную яхту, чтобы расслабиться, от самого простого до самого экстравагантного. О гостях обязательно позаботятся на виллах Anantara Mai Khao Phuket Villas, на роскошном отдыхе, где каждое ваше желание будет исполнено.
Удобства / Особенности
- Частный бассейн
- Открытая терраса с шезлонгами и зонтиками
- Гостиная на свежем воздухе Sala
- Кушетка в спальне
- Work desk
- Wi-Fi доступ в Интернет
- Международное спутниковое телевидение / аудиосистема Bose
- Сейф в номере
- Коврик для йоги
- Bathrobes, slippers and hair dryer
- Бар на вилле, винный погреб, кофемашина Nespresso и принадлежности для чая.
- Индивидуальный кондиционер с потолочными вентиляторами
Счет
4.6/5
Отлично
На основе 3 отзывы
Если бы вы были гостем в Анантара Май Кхао Пхукет Виллы
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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5.0 Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Отличная команда, всегда услужливая и приятная ... Особая благодарность Kuhn Au и Sao, дамы там действительно милые и отлично справляются с работой, особенно в ресторане.
- Отличное обслуживание в номерах и всегда очень быстрое
- Пожалуйста, замените или обновите свой велосипед, некоторые из них в плохом состоянии (оставайтесь с отличной идеей предложить это для каждой комнаты)
- Жалко, что все рестораны в Anantara были довольно дорогими, в то время как многие рестораны находятся недалеко от отеля.
Красивое место на берегу моря с красивой лагуной, очень тихое место, если хотите, для нас было хорошо, что мы просто остались на 7 дней нашего карантина в Anantara, остальные 7 дней мы решили быть более южными (недалеко от пляжа Патонг), где у нас было больше возможностей выходить на улицу…
4.7 Pool Villa
Положительные
- Приятный персонал, они запомнили имена и предпочтения гостей.
Больше всего я был знаком с Анатарой в Бангкоке, и это был мой первый визит на курорт Пхукет. Собственность на Пхукете была восхитительной, а персонал мирового класса. Они запомнили наши имена и наши предпочтения в таких вещах, как заказы на еду и размещение в комнатах. Они были профессиональными и четко передавали протоколы covid. Я всем рекомендую Anantara.
4.2 Pool Villa
Положительные Отрицательные
- Велосипеды нуждаются в замене, большинство из них устарели и пришли в негодность
Множественные звонки с просьбой о ремонте велосипедов, время ответа было неприемлемым. Персонал был хорошо обучен и очень любезен. Переплата за трансфер из аэропорта
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