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Avani + Mai Khao Phuket Suites & Villas сочетает в себе расслабляющий комфорт и захватывающие приключения в идиллической обстановке тропического острова. Просторные люксы, люксы с бассейном и виллы с бассейном предлагают все удобства. Для семей большой бассейн, детский клуб и игровая площадка по соседству гарантируют, что никогда не будет скучно. В то время как для пар наши виллы с частным бассейном предлагают блаженное убежище для романтического отдыха. Avani + Mai Khao Phuket расположен на безмятежном северо-западе острова, всего в 15 минутах от аэропорта, в 300 м от прекрасного пляжа Май Кхао, напротив Turtle Village и Anantara Mai Khao Phuket Villas. самые обширные объекты на острове.