PHUKET TEST & GO

AVANI + Mai Khao Phuket Suites & Villas - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8
оценка с
5
Обновление April 17, 2022
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Avani + Mai Khao Phuket Suites & Villas сочетает в себе расслабляющий комфорт и захватывающие приключения в идиллической обстановке тропического острова. Просторные люксы, люксы с бассейном и виллы с бассейном предлагают все удобства. Для семей большой бассейн, детский клуб и игровая площадка по соседству гарантируют, что никогда не будет скучно. В то время как для пар наши виллы с частным бассейном предлагают блаженное убежище для романтического отдыха. Avani + Mai Khao Phuket расположен на безмятежном северо-западе острова, всего в 15 минутах от аэропорта, в 300 м от прекрасного пляжа Май Кхао, напротив Turtle Village и Anantara Mai Khao Phuket Villas. самые обширные объекты на острове.

Удобства / Особенности

  • Большой балкон или терраса
  • Большая гостиная и столовая
  • Полностью оборудованная кухня с большим холодильником, плитой и посудой.
  • Стиральная машина и сушилка
  • Индивидуальные ванные комнаты с двойной раковиной, тропическим душем и большой ванной.
  • LED Smart TV в жилых помещениях и во всех спальнях
  • DVD-плеер по запросу
  • Музыкальная система Bluetooth
  • Кофейная машина / плунжер
  • Фен
  • Сейф в номере
  • Бесплатный Wi-Fi
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Адрес / Карта

887 Moo 3, Mai Khao, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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