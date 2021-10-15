PHUKET TEST & GO

Бунгало Maikhao Home Garden - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
94
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

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Бунгало Maikhao Home Garden удобно расположено среди пляжей, романтики и семейного отдыха в городе Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 36 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 15 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Maikhao Home Garden Bungalow предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, камера хранения, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. 8 комнат на 1 этаже - это теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, полотенца, шкаф, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн. Сауна отеля, открытый бассейн, массажный кабинет, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Maikhao Home Garden Bungalow идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Счет
4.8/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇮🇹andreoletti dario

Проверено на 15/10/2021
Прибыл 02/10/2021
4.8 Deluxe Bungalow Garden View

excellent for peoples who like quite , clean and green environment. Owner is very friendly and useful

Адрес / Карта

176 M.3,Maikhao Sub-district,Thalang District, Mai Khao, Phuket, Thailand, 83110

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