Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Бунгало Maikhao Home Garden в приоритетном порядке, и Бунгало Maikhao Home Garden будет получать оплату напрямую от вас.
Бунгало Maikhao Home Garden удобно расположено среди пляжей, романтики и семейного отдыха в городе Пхукет. Это идеальное место для отдыха после напряженных будней. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 36 км, и обычно дорога до аэропорта занимает около 15 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Maikhao Home Garden Bungalow предлагает своим гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, камера хранения, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. 8 комнат на 1 этаже - это теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как телевизор с плоским экраном, полотенца, шкаф, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн. Сауна отеля, открытый бассейн, массажный кабинет, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Maikhao Home Garden Bungalow идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.