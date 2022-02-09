PHUKET TEST & GO

Сайри Коттедж Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.6
оценка с
1844
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Курортный отель Sairee Cottage расположен на пляже Сайри, прямо в центре острова Ко Тао. С 1989 года курортный отель Sairee Cottage предоставляет своим гостям индивидуальные услуги и гарантирует гостям идеальный отдых на этом прекрасном острове. Этот отель, окруженный пышным тропическим садом, предлагает различные типы номеров: от бунгало с живописным видом на сад до бунгало на берегу моря с просторным балконом и гамаком. Во время пребывания в этом замечательном отеле гости могут бесплатно пользоваться услугами такси и Wi-Fi. -Wi-Fi в общественных местах, ресторан, банкомат и дружелюбный персонал для обеспечения идеального отдыха. Гости могут провести день, отдыхая на пляже или любуясь захватывающим закатом из ресторана отеля. Курортный отель Sairee Cottage, несомненно, станет отличным выбором для путешественников, которые ищут спокойный и беззаботный отдых на Ко Тао.

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Адрес / Карта

10/1 moo1,baan had sairee, Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84360

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