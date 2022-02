Сайри Коттедж Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Sairee Cottage расположен на пляже Сайри, прямо в центре острова Ко Тао. С 1989 года курортный отель Sairee Cottage предоставляет своим гостям индивидуальные услуги и гарантирует гостям идеальный отдых на этом прекрасном острове. Этот отель, окруженный пышным тропическим садом, предлагает различные типы номеров: от бунгало с живописным видом на сад до бунгало на берегу моря с просторным балконом и гамаком. Во время пребывания в этом замечательном отеле гости могут бесплатно пользоваться услугами такси и Wi-Fi. -Wi-Fi в общественных местах, ресторан, банкомат и дружелюбный персонал для обеспечения идеального отдыха. Гости могут провести день, отдыхая на пляже или любуясь захватывающим закатом из ресторана отеля. Курортный отель Sairee Cottage, несомненно, станет отличным выбором для путешественников, которые ищут спокойный и беззаботный отдых на Ко Тао.

