SAMUI (SHA+) TEST & GO

Отель Thalassa - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.4
оценка с
375
Обновление March 15, 2022
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Отель Thalassa, построенный в 2013 году, гарантирует гостям приятное пребывание на острове Ко Тао по работе или на отдыхе. Волнующий центр города находится всего в нескольких метрах от отеля. Не менее исключительным является легкий доступ от отеля к бесчисленным достопримечательностям города, таким как клубы Сайри-Бич и знаменитый остров Ко Нанг Юань. Thalassa Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг и удобств, включая быструю прачечную, Wi-Fi, сейфы, круглосуточную стойку регистрации и места для курения. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Thalassa Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Тао.

Удобства / Особенности

  • Туалетная бумага
  • Полотенца
  • Подушки
  • Частная уборная
  • Туалет
  • Бесплатные туалетные принадлежности
  • Фен (по запросу)
  • Душ
  • Бутылка воды
  • Минибар
  • Телевидение
  • Трансфер (бесплатный от пирса до отеля)
  • Трансфер (оплачивается отдельно)
  • Специальное место для курения
  • Кондиционирование воздуха
  • Номера для некурящих
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Адрес / Карта

17/100 Moo 1 Haad Sairee, Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84360

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