Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Thalassa, построенный в 2013 году, гарантирует гостям приятное пребывание на острове Ко Тао по работе или на отдыхе. Волнующий центр города находится всего в нескольких метрах от отеля. Не менее исключительным является легкий доступ от отеля к бесчисленным достопримечательностям города, таким как клубы Сайри-Бич и знаменитый остров Ко Нанг Юань. Thalassa Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг и удобств, включая быструю прачечную, Wi-Fi, сейфы, круглосуточную стойку регистрации и места для курения. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Множество развлекательных предложений отеля гарантируют, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Thalassa Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Тао.