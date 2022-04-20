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Удобно расположенный в Чалок Баан Као, Ko Tao Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Тао. Недалеко от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Бухты Чалок Бан Као, Хад Тьен (Рокки Бэй), Смотровая площадка на гору Джон - Суван. Ko Tao Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть обслуживание номеров, ресторан, экскурсии, услуги прачечной, бар. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая частный пляж, открытый бассейн, массаж, детский бассейн, сад. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Ko Tao Resort.