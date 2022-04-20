SAMUI (SHA+) TEST & GO

Ко Тао Резорт - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
7.5
оценка с
1060
Обновление April 20, 2022
Ko Tao Resort - Image 0
Ko Tao Resort - Image 1
Ko Tao Resort - Image 2
Ko Tao Resort - Image 3
Ko Tao Resort - Image 4
Ko Tao Resort - Image 5
+18 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Удобно расположенный в Чалок Баан Као, Ko Tao Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Тао. Недалеко от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Бухты Чалок Бан Као, Хад Тьен (Рокки Бэй), Смотровая площадка на гору Джон - Суван. Ko Tao Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть обслуживание номеров, ресторан, экскурсии, услуги прачечной, бар. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Полный список возможностей для отдыха и развлечений доступен в отеле, включая частный пляж, открытый бассейн, массаж, детский бассейн, сад. Получите удовольствие от первоклассного обслуживания и широкого выбора услуг в Ko Tao Resort.

Удобства / Особенности

  • Infinity pool
  • Hair-dryer
  • TV
  • A/C
  • Refrigerator
  • Restaurant
  • Reservation Service
  • Shuttle Service
  • Bar
  • Kayak
  • Paddle Board
  • Scuba Diving
  • Private Tour
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Ко Тао Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Ко Тао Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

19/1 Moo. 3, Chalok Baan Kao, Koh Tao, Thailand, 84360

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Корал Вью Резорт
7.9
рейтинг с
301 отзывы
Из ฿-1
Отель Blue Tao Beach
8.9
рейтинг с
100 отзывы
Из ฿-1
Морской курорт
7.2
рейтинг с
637 отзывы
Из ฿-1
Отель Thalassa
8.4
рейтинг с
375 отзывы
Из ฿-1
Sunset Hill Boutique Resort Koh Phangan
8.4
рейтинг с
483 отзывы
Из ฿-1
Сантия Ко Панган Резорт & Спа
8.9
рейтинг с
1288 отзывы
Из ฿-1
Анантара Расананда Ко Панган Виллы
9.2
рейтинг с
333 отзывы
Из ฿-1
Varivana Resort Ко Панган
9.2
рейтинг с
103 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
Special Tourist Visa (STV)
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU