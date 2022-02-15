PHUKET TEST & GO

Морской курорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
7.2
оценка с
637
Обновление February 15, 2022
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Этот 3-звездочный курорт, окруженный кокосовыми пальмами и тропическими цветами, является идеальным местом для отдыха с кристально чистой водой и золотым песчаным пляжем. В отеле есть несколько коттеджей и бунгало. В оформлении номеров чувствуется влияние традиционного тайского декора в сочетании с комфортом, отвечающим международным стандартам. На досуге гости могут расслабиться, бездельничая рядом с пляжем, потягивая коктейли, поиграть в пляжный футбол или заняться водными видами спорта. Отель также предлагает туры, сотрудники которых помогут спланировать индивидуальный маршрут, чтобы вы максимально использовали свое время на Ко Тао. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и отправьте нашу онлайн-форму для бронирования в Seashell Resort.

Удобства / Особенности

  • Center of Sairee Beach
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Адрес / Карта

9/1 Sairee Beach, Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84360

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