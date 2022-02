Sairee Cottage Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Le Sairee Cottage Resort est situé sur la plage de Sairee, en plein centre de Koh Tao. Depuis 1989, Sairee Cottage Resort offre à ses clients des services personnalisés et leur assure un séjour parfait sur cette magnifique île. Situé au milieu du jardin tropical luxuriant, cet établissement propose une variété de types d'hébergement allant du bungalow avec vue panoramique sur le jardin au bungalow en front de mer avec un balcon spacieux et un hamac.Pendant votre séjour dans cette magnifique propriété, vous pourrez profiter d'un service de taxi gratuit, Wi -Fi dans l'espace public, restaurant, guichet automatique et personnel amical pour assurer une expérience de vacances parfaite.Les clients peuvent passer une journée à se prélasser à la plage ou profiter de la vue sur un coucher de soleil spectaculaire depuis le restaurant de l'établissement. Le Sairee Cottage Resort est sans aucun doute un excellent choix pour les voyageurs à la recherche de vacances détendues et sans tracas à Koh Tao.

