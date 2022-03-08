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Посетив Ко Тао, вы почувствуете себя как дома в Coral View Resort, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Также, в непосредственной близости находятся Shark Bay, Haad Thien (Rocky Bay), Aow Leuk Bay, что придает ему особый шарм. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на острове Ко Тао. Для комфорта и удобства гостей отель предлагает почтовые услуги, услуги такси, услуги билетной кассы, камеру хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах. Coral View Resort предлагает 26 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как вешалка для одежды, полотенца, деревянный / паркетный пол, номера для некурящих, кондиционер. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе каноэ, пешеходные тропы, подводное плавание, частный пляж, дайвинг, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Coral View Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко Тао.