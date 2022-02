Sairee Cottage Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Sairee Cottage Resort ligt aan het strand van Sairee, midden in het centrum van Koh Tao. Sinds 1989 biedt Sairee Cottage Resort gasten persoonlijke service en zorgt ze voor een perfect verblijf op dit prachtige eiland. Deze accommodatie ligt te midden van de weelderige tropische tuin en biedt een verscheidenheid aan accommodatietypes, variërend van de schilderachtige bungalow met uitzicht op de tuin tot de bungalow aan het strand met een ruim balkon en een hangmat.Tijdens hun verblijf in deze prachtige accommodatie kunnen gasten genieten van een gratis taxiservice, Wi - Fi in de openbare ruimte, restaurant, geldautomaat en vriendelijk personeel om een perfecte vakantie-ervaring te garanderen. Gasten kunnen een dag luieren op het strand of genieten van het uitzicht op een spectaculaire zonsondergang vanuit het restaurant van de accommodatie. Sairee Cottage Resort is ongetwijfeld een geweldige keuze voor reizigers die op zoek zijn naar een ontspannen en probleemloze vakantie op Koh Tao.

