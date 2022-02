サイリーコテージリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

サイリーコテージリゾートは、タオ島の中心部、サイリービーチにあります。 1989年以来、サイリーコテージリゾートはゲストに個別のサービスを提供し、この美しい島での完璧な滞在を保証してきました。緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれたこのホテルは、美しいガーデンビューバンガローから広々としたバルコニーとハンモック付きのビーチフロントバンガローまで、さまざまなタイプの宿泊施設を提供しています。この素晴らしいホテルに滞在中は、無料のタクシーサービス、Wiをお楽しみいただけます。 -公共エリア、レストラン、ATM、フレンドリーなスタッフでのFiで、完璧な休日の体験をお約束します。ゲストは、ビーチでのんびりと過ごしたり、宿泊施設のレストランから壮大な夕日の景色を楽しんだりできます。サイリーコテージリゾートは、タオ島でリラックスした手間のかからない休暇をお探しの旅行者に間違いなく素晴らしい選択です。

