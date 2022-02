Sairee Cottage Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Sairee Cottage Resort liegt am Strand von Sairee, direkt im Zentrum von Koh Tao. Seit 1989 bietet das Sairee Cottage Resort seinen Gästen einen persönlichen Service und garantiert den Gästen einen perfekten Aufenthalt auf dieser wunderschönen Insel. Inmitten eines üppigen tropischen Gartens bietet diese Unterkunft eine Vielzahl von Unterkunftsarten, die vom Bungalow mit malerischem Gartenblick bis zum Strandbungalow mit großem Balkon und einer Hängematte reichen -Fi in öffentlichen Bereichen, Restaurant, Geldautomat und freundliches Personal sorgen für ein perfektes Urlaubserlebnis.Die Gäste können einen Tag am Strand faulenzen oder die Aussicht auf einen spektakulären Sonnenuntergang vom Restaurant der Unterkunft genießen. Das Sairee Cottage Resort ist zweifellos eine großartige Wahl für Reisende, die einen entspannten und stressfreien Urlaub auf Koh Tao suchen.

