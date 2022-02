ทรายรี คอทเทจ รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ทรายรี คอทเทจ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดทรายรี ใจกลางเกาะเต่า ตั้งแต่ปี 1989 ทรายรีคอตเทจรีสอร์ทได้ให้บริการที่เป็นส่วนตัวแก่แขกและทำให้แขกได้เข้าพักอย่างสมบูรณ์แบบบนเกาะที่สวยงามแห่งนี้ ที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม ให้บริการที่พักหลากหลายประเภทตั้งแต่บังกะโลวิวสวนสวยไปจนถึงบังกะโลริมชายหาดพร้อมระเบียงกว้างขวางและเปลญวนขณะเข้าพักที่ที่พักแห่งนี้ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับบริการรถแท็กซี่ฟรี Wi -Fi ในพื้นที่สาธารณะ ร้านอาหาร ตู้เอทีเอ็ม และพนักงานที่เป็นมิตรเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์วันหยุดที่สมบูรณ์แบบ ผู้เข้าพักสามารถใช้เวลาทั้งวันพักผ่อนที่ชายหาดหรือเพลิดเพลินกับวิวพระอาทิตย์ตกที่งดงามจากร้านอาหารของที่พัก ทรายรี คอทเทจ รีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเดินทางที่กำลังมองหาวันหยุดพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากในเกาะเต่า

