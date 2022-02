사이리 코티지 리조트 - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

객실 All of the following packages include the required tests, and transport.

Sairee Cottage Resort는 꼬따오 중심부의 Sairee 해변에 위치해 있습니다. 1989년부터 Sairee Cottage Resort는 개별화된 서비스를 제공하고 이 아름다운 섬에서 완벽한 숙박을 보장합니다. 무성한 열대 정원에 자리한 이 숙박 시설은 아름다운 정원 전망의 방갈로부터 넓은 발코니와 해먹이 있는 해변가 방갈로까지 다양한 유형의 숙박 시설을 제공합니다. 이 멋진 숙박 시설에 머무는 동안 무료 택시 서비스, Wi-Fi, - 완벽한 휴가 경험을 보장하는 공용 공간, 레스토랑, ATM 및 친절한 직원. 손님은 해변에서 하루를 보내거나 호텔 레스토랑에서 장엄한 일몰의 전망을 즐길 수 있습니다. Sairee Cottage Resort는 의심할 여지 없이 코타오에서 편안하고 번거롭지 않은 휴가를 찾는 여행자들에게 탁월한 선택입니다.

모든 샌드 박스 호텔보기 190 개 이상의 SANDBOX 호텔 검색