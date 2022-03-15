PHUKET TEST & GO

Парк 38 Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
91
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Удобно расположенный в Пхукет, Park 38 Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Park 38 Hotel предлагает множество удобств, которые сделают ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Здесь вам предложат широкий выбор первоклассных удобств, таких как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, магазин товаров первой необходимости, ежедневная уборка и Wi-Fi в общественных местах.

В отеле 113 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть вешалка для одежды, бесплатный приветственный напиток, зеркало, диван и полотенца. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе открытый бассейн и бассейн (детский), которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. Превосходные услуги и удобное расположение делают Park 38 Hotel идеальным местом для проживания в городе Пхукет.

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Адрес / Карта

38/3 Bangyai Road, T. Vichit , A.Muang, Phuket 83000, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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