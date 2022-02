П.П. Blue Sky Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

Этот небольшой курорт, расположенный на Лонг-Бич на острове Пхи-Пхи, является отличным местом для отдыха с семьей или друзьями. П.П. До курорта Blue Sky (SHA Plus +) можно легко добраться на пароме из Краби и Пхукета. На курорте можно взять напрокат снаряжение для сноркелинга, что позволит без труда понаблюдать за подводной жизнью. А с экскурсионным бюро можно очень легко организовать одно из множества мероприятий, доступных на острове. Также предлагаются услуги прачечной, обслуживание номеров и сейфы. Наслаждайтесь чистыми номерами и радушным пребыванием в отеле P.P. Blue Sky Resort (SHA Plus +).

