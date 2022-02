P.P. Centre de villégiature ciel bleu - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Situé sur Long Beach sur l'île de Phi Phi, ce petit complexe est un excellent endroit pour profiter d'un séjour en famille ou entre amis. P.P. Blue Sky Resort (SHA Plus+) est facilement accessible en ferry depuis Krabi et Phuket. Le complexe propose des équipements de plongée en apnée à la location, ce qui permet d'observer la vie sous-marine sans tracas. Et avec un bureau d'excursions disponible, l'organisation de l'une des nombreuses activités disponibles sur l'île est extrêmement facile. Un service de blanchisserie, un service d'étage et des coffres-forts sont également proposés. Profitez d'un hébergement propre et d'un séjour cordial à P.P. Blue Sky Resort (SHA Plus+).

