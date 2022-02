พีพี บลูสกาย รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ทขนาดเล็กแห่งนี้ตั้งอยู่บนหาดยาวบนเกาะพีพี เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับการพักกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง พีพี บลูสกายรีสอร์ท (SHA Plus+) สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเรือข้ามฟากจากกระบี่และภูเก็ต รีสอร์ทมีบริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นให้เช่า ทำให้การชมชีวิตใต้น้ำไม่ยุ่งยาก และด้วยโต๊ะบริการทัวร์ การจัดเตรียมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่บนเกาะนั้นทำได้ง่ายมาก มีบริการซักรีด รูมเซอร์วิส และตู้นิรภัย เพลิดเพลินกับที่พักสะอาดและการพักผ่อนที่พี.พี. บลูสกาย รีสอร์ท (SHA Plus+)

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก พีพี บลูสกาย รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ พีพี บลูสกาย รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด