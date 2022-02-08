PHUKET TEST & GO

Новотель Пхукет Сурин Бич Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
338
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Удобно расположенный в Пхукете, Novotel Phuket Surin Beach Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 22,8 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Novotel Phuket Surin Beach Resort предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная охрана, магазин товаров повседневного спроса, ежедневная уборка - вот лишь некоторые из преимуществ, которые выделяют Novotel Phuket Surin Beach Resort среди других отелей города. Novotel Phuket Surin Beach Resort предлагает 254 спальни. Все они со вкусом меблированы, во многих даже есть такие удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток и планшет в номере. Предлагаем на выбор 5 ресторанов и баров; Asia Alive, Champion Bar and Grill, Tai Sushi Bar, Joe Kool's, Ocean's Restaurant и Wow Cow Ice-Cream. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как дартс, аквапарк, зал для йоги, фитнес-центр, сауна, чтобы сделать ваше пребывание по-настоящему приятным. незабываемый. Отель Novotel Phuket Surin Beach Resort предлагает сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций.

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Адрес / Карта

106/27 Moo 3, Cherngtalay, Talang, Surin, Phuket, Thailand, 83110

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