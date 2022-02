Novotel Phuket Surin Beach Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das günstig in Phuket gelegene Novotel Phuket Surin Beach Resort ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Dieses nur 22,8 km entfernte 4-Sterne-Hotel ist vom Flughafen aus leicht zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Novotel Phuket Surin Beach Resort bietet tadellosen Service und alle wichtigen Annehmlichkeiten, um Reisende zu beleben. 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Minimarkt, tägliche Zimmerreinigung sind nur einige der vielen Einrichtungen, die das Novotel Phuket Surin Beach Resort von anderen Hotels in der Stadt abheben. Das Novotel Phuket Surin Beach Resort verfügt über 254 Zimmer. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und viele verfügen sogar über komfortable Annehmlichkeiten wie LCD/Plasma-Fernseher, Gratis Instantkaffee, Gratis Tee, Gratis Willkommensgetränk, Tablet im Zimmer. Wir bieten eine Auswahl von 5 Restaurants und Bars; Asia Alive, Champion Bar and Grill, Tai Sushi Bar, Joe Kool's, Ocean's Restaurant und Wow Cow Ice-Cream unvergesslich. Entdecken Sie im Novotel Phuket Surin Beach Resort eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette an Annehmlichkeiten.

