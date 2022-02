ノボテルプーケットスリンビーチリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットの便利な場所にあるノボテルプーケットスリンビーチリゾートは、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。わずか22.8kmの距離にあるこの4つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ノボテルプーケットスリンビーチリゾートは、非の打ちどころのないサービスと旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。 24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間のセキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピングは、ノボテルプーケットスリンビーチリゾートを市内の他のホテルと一線を画す施設のほんの一部です。ノボテルプーケットスリンビーチリゾートには、254室のベッドルームがあります。すべてが上品な内装で、多くはテレビの液晶/プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンク、室内タブレットなどの快適さを提供します。 5つのレストランとバーからお選びいただけます。 Asia Alive、Champion Bar and Grill、Tai Sushi Bar、Joe Kool's、Ocean's Restaurant、Wow Cow Ice-Cream。ホテルには、ダーツボード、ウォーターパーク、ヨガルーム、フィットネスセンター、サウナなどの素晴らしいレクリエーション施設があり、真の滞在をお約束します。忘れられない。ノボテルプーケットスリンビーチリゾートで、プロフェッショナルなサービスと幅広い機能の魅力的なブレンドを発見してください。

