PHUKET TEST & GO

Namaka Resort Камала - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
889
Обновление March 8, 2022
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Курортный отель Namaka Kamala удобно расположен на пляже Камала, на 12 акрах изысканных тропических садов с панорамным видом на Андаманский океан, недалеко от международного аэропорта Пхукета. Курортный отель Namaka Kamala с обширным помещением для проведения мероприятий, конференц-залами и разделяемым залом вместимостью до 250 человек является идеальным местом для деловых и общественных мероприятий. В ресторанах и барах предлагается широкий выбор блюд и напитков. 202 хорошо оборудованных номера и виллы курортного отеля Namaka Kamala предлагают широкий спектр удобств для спокойного отдыха. Удобства для отдыха включают три плавательных бассейна, детский бассейн, спа-процедуры, фитнес-центр и услуги трансфера до пляжа Патонг и пляжного клуба. Для бронирования в Namaka Resort Kamala, пожалуйста, выберите даты вашего пребывания и заполните нашу онлайн-форму.

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Адрес / Карта

17/38 Moo 6, Haad Kamala, Tumbon Kamala, Amphoe Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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