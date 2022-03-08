Namaka Resort Камала - Phuket Sandbox Hotel

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Курортный отель Namaka Kamala удобно расположен на пляже Камала, на 12 акрах изысканных тропических садов с панорамным видом на Андаманский океан, недалеко от международного аэропорта Пхукета. Курортный отель Namaka Kamala с обширным помещением для проведения мероприятий, конференц-залами и разделяемым залом вместимостью до 250 человек является идеальным местом для деловых и общественных мероприятий. В ресторанах и барах предлагается широкий выбор блюд и напитков. 202 хорошо оборудованных номера и виллы курортного отеля Namaka Kamala предлагают широкий спектр удобств для спокойного отдыха. Удобства для отдыха включают три плавательных бассейна, детский бассейн, спа-процедуры, фитнес-центр и услуги трансфера до пляжа Патонг и пляжного клуба. Для бронирования в Namaka Resort Kamala, пожалуйста, выберите даты вашего пребывания и заполните нашу онлайн-форму.