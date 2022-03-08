ナマカリゾートカマラ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ナマカリゾートカマラは、カマラビーチの便利な場所にあり、12エーカーの絶妙なトロピカルガーデン内にあり、プーケット国際空港から簡単にアクセスできるアンダマン海のパノラマの景色を一望できます。広大なファンクションスペース、会議室、250名様まで収容可能な分割可能なホールを備えたナマカリゾートカマラは、ビジネスや社交の集まりに理想的な場所です。レストランやバーでは、豊富な種類の料理や飲み物を提供しています。ナマカリゾートカマラの202の設備の整った客室とヴィラは、リラックスした滞在を確実にするためのさまざまな設備を提供します。レクリエーション施設には、3つのスイミングプール、子供用プール、スパトリートメント、フィットネスセンター、パトンビーチとビーチクラブへのシャトルサービスがあります。ナマカリゾートカマラでのご予約は、ご滞在日を選択し、オンライン予約フォームにご記入ください。