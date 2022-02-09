PHUKET TEST & GO

Камала Резотель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
149
Обновление February 9, 2022
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Kamala Resotel расположен в районе Камала на Пхукете, что делает его идеальным для знакомства с городом. Отсюда гости могут извлечь максимум из того, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Kamala Resotel предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, доступ для кресел-каталок, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах. Зайдите в один из 28 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, в том числе полотенца, чистящие средства, тапочки, дополнительный туалет и бесплатный растворимый кофе. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены такие возможности для отдыха, как открытый бассейн, солярий, сад. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в Kamala Resotel.

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