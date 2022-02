กมลา รีโซเทล - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Booking requests for Kamala Resotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

กมลา รีโซเทล เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย กมลา รีโซเทล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ทางสำหรับรถเข็น, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ก้าวเข้าสู่หนึ่งใน 28 ห้องที่น่าดึงดูดใจและหลีกหนีจากความเครียดในแต่ละวัน ห้องพักส่วนใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการคัดสรร ไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รองเท้าแตะ โถสุขภัณฑ์เพิ่มเติม กาแฟสำเร็จรูปฟรี ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีผ่อนคลายหลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องอาบแดด สวน พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ กมลา รีโซเทล

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง