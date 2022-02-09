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カマラレゾテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9

149レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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楽しさとリラクゼーションに理想的なカマラレゾテルは、プーケットのカマラエリアに位置しています。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。カマラレゾテルは、疲れた旅行者を元気づけるための非の打ちどころのないサービスとすべての基本的な設備を提供します。全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、車椅子対応、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fiなど、一流の施設をご利用いただけます。 28の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れて、その日のストレスから逃れましょう。ほとんどの部屋には、タオル、クリーニング製品、スリッパ、追加のトイレ、無料のインスタントコーヒーなどのアメニティが揃っています。フィットネス愛好家でも、忙しい一日の後でくつろぐ方法を探しているだけでも、屋外プール、サンルーム、庭園などのレクリエーション施設で楽しむことができます。カマラレゾテルで、プロフェッショナルなサービスと幅広い機能の魅力的なブレンドを発見してください。

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