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カマラビーチリゾートは、喧騒から離れた美しいビーチにあります。サンプライムリゾート-大人専用（SHA認定）は、休息とリラクゼーションをお望みのご家族やカップルに最適です。この静かな場所で、スイムアップバーの楽しさとビーチマッサージをお楽しみいただけます。広い客室からは海または山の景色を眺めることができます。朝食には新鮮な果物がたくさんある素晴らしい選択肢があります。レジャーには、たくさんのレストラン、バー、ショップに囲まれた近くの町を訪れてください。あなたが本当にロックしたいときは、パトンは車ですぐで、ホテルは町への往復シャトルバスを提供しています。カマラビーチリゾートで数日お過ごしください。サンプライムリゾート-大人専用（SHA認定）と世界は新しくて素晴らしいように見えます。