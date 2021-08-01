Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

カマラビーチリゾートは、喧騒から離れた美しいビーチにあります。サンプライムリゾート-大人専用（SHA認定）は、休息とリラクゼーションをお望みのご家族やカップルに最適です。この静かな場所で、スイムアップバーの楽しさとビーチマッサージをお楽しみいただけます。広い客室からは海または山の景色を眺めることができます。朝食には新鮮な果物がたくさんある素晴らしい選択肢があります。レジャーには、たくさんのレストラン、バー、ショップに囲まれた近くの町を訪れてください。あなたが本当にロックしたいときは、パトンは車ですぐで、ホテルは町への往復シャトルバスを提供しています。カマラビーチリゾートで数日お過ごしください。サンプライムリゾート-大人専用（SHA認定）と世界は新しくて素晴らしいように見えます。