PHUKET TEST & GO

カマラビーチリゾート。サンプライムリゾート - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.3

955レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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カマラビーチリゾートは、喧騒から離れた美しいビーチにあります。サンプライムリゾート-大人専用（SHA認定）は、休息とリラクゼーションをお望みのご家族やカップルに最適です。この静かな場所で、スイムアップバーの楽しさとビーチマッサージをお楽しみいただけます。広い客室からは海または山の景色を眺めることができます。朝食には新鮮な果物がたくさんある素晴らしい選択肢があります。レジャーには、たくさんのレストラン、バー、ショップに囲まれた近くの町を訪れてください。あなたが本当にロックしたいときは、パトンは車ですぐで、ホテルは町への往復シャトルバスを提供しています。カマラビーチリゾートで数日お過ごしください。サンプライムリゾート-大人専用（SHA認定）と世界は新しくて素晴らしいように見えます。

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スコア
3.9/5
とても良い
に基づく 1 レビュー
評価
優れた
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とても良い
1
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貧しい
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ひどい
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🇫🇷jerome Agostini

でレビュー 01/08/2021
に到着しました 04/07/2021
3.9 Deluxe Ground Terrace
ポジティブ
  • ほとんど私にとって巨大で素敵なホテル
ネガ
  • Wi-Fi

私の別荘から2キロ以内のホテルに滞在するのは非常に奇妙です 私のための5つのプール とても親切で居心地の良いスタッフ 素晴らしい景色を望む素晴らしい朝食

住所/地図

96/42-3 Moo 3, Kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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