Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Этот отмеченный множеством наград курортный отель, расположенный на краю нетронутого пляжа Май-Кхао, с великолепным видом на Андаманское море является настоящим убежищем для чувств. Курортный спа-отель JW Marriott Phuket расположен среди тропических пейзажей. Отель расположен в северной части острова, всего в 15 км от аэропорта, в тихом месте, вдали от толпы. Пхукет предлагает широкий спектр мероприятий, как на суше, так и на море, как для приключенческого, так и для спокойного отдыха. Выбирайте из дайвинга, прогулок по островам, катания на слонах и спа-процедур. Столь же обширны и рестораны: 11 заведений на территории и различные варианты меню, от стейков до настоящих тайских блюд, 3 открытых бассейна, детский клуб и приют для морских черепах на территории. В кулинарной школе на территории отеля вы всегда можете научиться готовить свои любимые блюда тайской кухни, посетить спа-салон Mandara для расслабляющих процедур или позаниматься спортом в фитнес-центре, прежде чем отправиться домой, чтобы идеально завершить свой отпуск на Пхукете.