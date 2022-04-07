请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

这家屡获殊荣的度假村位于未受破坏的迈考海滩边缘，享有安达曼海的壮丽景色，是感官的避难所。普吉岛 JW 万豪度假村及水疗中心坐落在热带景观之中。位于岛的北部，客人距机场仅 15 公里，环境清幽，远离人群。普吉岛提供广泛的陆上和海上活动，适合冒险或悠闲假期。选择潜水、环岛游、大象徒步旅行和水疗护理。餐饮选择也同样丰富，酒店内有 11 个场所，提供从牛排到正宗泰国菜的菜单、3 个室外游泳池、儿童俱乐部和现场海龟庇护所。在酒店内的烹饪学校，您可以随时学习烹饪您最喜爱的泰国菜，前往酒店内的 Mandara 水疗中心进行放松护理，或者在回家之前在健身中心锻炼身体，完美地完成您的普吉岛假期。